Koblach: Österreichische Staatsmeisterschaften im Rollstuhltennis

Begeisterung für Tennissport auf höchstem Niveau war am ersten Augustwochenende bei der Staatsmeisterschaft im Rollstuhltennis auf der Anlage des UTC Koblach zu erleben.

Insgesamt 20 TeilnehmerInnen, darunter 3 aus den Top 50 der Weltrangliste, waren beim Turnier unter der sportlichen Leitung von VTV- Vizepräsidentin und ÖTV- Deligierten Birgit Schobel vor Ort. Am Freitag hat das schlechte Wetter die Athleten und Athletinnen sprichwörtlich noch ins Ausweichquartier in die Tennishalle Götzis verdonnert. Am Samstag und am Sonntag konnte das Turnier jedoch bei strahlendem Sonnenschein ausgetragen werden. Die zahlreichen Gäste wurden dabei durch das Team des UTC Koblach bestens bewirtet, für musikalische Unterhaltung sorgte die Band “ROKIzeljko.”