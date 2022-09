Koalitionäre Verhandlungen um Bundesstaatsanwalt gestartet

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) haben am Mittwoch die Gespräche zur Neugestaltung der Weisungsspitze aufgenommen. Gab es im Vorfeld durchaus unterschiedliche Ansätze, zeigte man sich nun recht harmonisch. Im Anschluss wurde gemeinsam ausgesandt, dass die Ministerinnen ihr Bekenntnis "zu diesem wichtigen Regierungsvorhaben" bekräftigt hätten.

Ganz einfach dürfte die Umsetzung nicht sein. Denn Edtstadler hat durchaus andere Vorstellungen als die von Zadic in den meisten Punkten unterstützten Experten. Das beginnt schon einmal damit, dass die Verfassungsministerin einen dem Parlament verantwortlichen Bundesstaatsanwalt an der Spitze der Weisungskette sehen will, die eingesetzte Gruppe hingegen einen Dreier-Senat in einer neu zu bildenden Generalstaatsanwaltschaft.