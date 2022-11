Knotenpunkt Oberkappel zentral für Gasversorgung

Oberösterreich hat mit der Gas-Verdichterstation Oberkappel-Neustift (Bezirk Rohrbach) einen wichtigen Knotenpunkt zur Gasversorgung in Österreich, aber auch von internationaler Bedeutung durch das Zusammentreffen der West-Austria-Gasleitung (WAG) und der Penta-West. "Anders als sonst üblich fließt derzeit Gas aus Deutschland nach Oberkappel-Neustift", erklärte Gernold Weißenböck, Prokurist des Betreibers Gas-Connect-Austria, bei einem Besuch von LH Thomas Stelzer (ÖVP).

Um unabhängiger von russischen Gaslieferungen zu werden hat sich die OMV im laufenden Gas-Jahr bis September 2023 zusätzliche Transportkapazitäten von 40 TWh nach Österreich gesichert. Über den Knoten Oberkappel sollen laut OMV große Mengen an Gas aus Norwegen sowie aus den küstennahen Flüssiggas-Übernahmeterminals ins Land fließen, hieß es. "Derzeit wird die West-Austria-Gasleitung unter Ausschöpfung aller technischen Möglichkeiten von West nach Ost betrieben und konnte damit wesentlich zur Erreichung der österreichischen Speicherziele beitragen", so Weißenböck in den Unterlagen zur Pressekonferenz am Dienstag.

Es bestehe derzeit ein signifikant höherer Transportbedarf von Gas aus Deutschland nach Österreich und weiter in benachbarte Länder. Zur Verbesserung der Versorgungssicherheit würde ein elektrisch betriebener Kompressor in Rainbach beitragen, um selbst genug Druck erzeugen zu können, verwies Weißenböck darauf, dass man derzeit noch Generatoren in Deutschland benötige, um den notwendigen Druck zustande zu bringen.

Laut Energieministerium bestehe seit wenigen Wochen ein Übereinkommen zwischen Österreich und Deutschland, das für Oberösterreich auch dann noch Gas-Zuflüsse aus dem Nachbarland sicherstellen soll, wenn sich dort die Versorgungslage weiter zuspitzen sollte, hieß es in der Presseunterlage. Stelzer betonte die Bedeutung von Gas für den Industriestandort Oberösterreich. "Wir treiben den Ausbau erneuerbarer Energien mit großem Tempo voran - doch gleichzeitig muss auch die Gasversorgung noch Jahre über die aktuelle Krise hinaus gesichert werden." Sollte einmal kein fossiles Importgas mehr nötig sein, "brauchen wir aber eine starke bestehende Gas-Infrastruktur für den Transport von Biogas, synthetischem Gas oder auch von Wasserstoff", so Stelzer.

Die 245 km lange Transitleitung WAG - zwischen dem Gasknoten Baumgarten an der March (NÖ) und der deutschen Grenze bei Oberkappel - ist mit zahlreichen Abzweigstationen in die Verteilnetze der Landesenergieversorger ein wichtiger Versorgungsstrang für Haushalte, Gewerbe und Industrie in den Bundesländern Oberösterreich und Niederösterreich. Oberkappel/Neustift ist Teil der mitteleuropäischen Gasleitung MEGAL und eine Mess- und Regelstation, in der das eintreffende Gas geprüft, gereinigt und exakt gemessen wird. Die kürzlich erneuerte Station entspricht mit modernen Ultraschall-Gaszählern und flexibler Steuerung dem neuesten Stand der Technik. Jährlich fließen rund 5 Mrd. Kubikmeter Gas über die Messstation Oberkappel. Der jährliche Gesamtbedarf an Gas in Österreich beträgt rund 9 Mrd. Kubikmeter.

Für die Gasleitung Penta-West ist Oberkappel/Neustift eine Verdichterstation und wird ausschließlich mit modernen und emissionsarmen Elektroverdichtern betrieben. Die 95 Kilometer lange Penta-West kann ebenfalls in beide Richtungen betrieben werden, zweigt in Neustift/Oberkappel von der WAG ab und führt bis zur deutschen Grenze in Überackern (Bezirk Braunau). Sie ist einerseits für die Versorgung des südbayerischen Raums von Bedeutung und stellt eine wichtige Verbindung zum Speicher Haidach dar.