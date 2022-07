Knights-Nachwuchs überzeugte mit starken Leistungen

Am Wochenende waren auch die Youngsters der Montfortstädter Knights im Großeinsatz.

Feldkirch . Zum Start in die Sommerferien empfingen das U10-Team und die U13-Cracks die Alterskollegen aus Wollerau in der Hockey-Arena Oberau. Für die jüngsten Knights, die U8-Kids, ging es am Sonntag zu einem Turnier nach Augsburg.

Eine überzeugende Leistung boten dabei die U13-Cracks von Werner Prettenhofer und Leander Büxler und ließen die Knights-Youngsters den Gästen aus der Schweiz kaum Chancen. Die Feldkircher überzeugten mit tollen Spielzügen und so feierten die Hausherren am Ende einen verdienten 23:4-Erfolg gegen das Team aus Wollerau. Auch die U10-Cracks der Knights konnten sich erneut gegen die Schweizer durchsetzen und verbuchten einen tollen 16:8-Erfolg für sich.

Eine Premiere erlebten die Jüngsten aus der Knights-Familie und so ging es für das U8-Team erstmals zu einem internationalen Turnier. In der Skaterhalle Augsburg trafen die Feldkircher Youngsters mit Coach Christoph Eichhorner auf Teams aus Bayern, Baden Württemberg, sowie die Wolfurt Walkers. Mit zwei Siegen und drei Niederlagen zeigten die jungen Feldkircher eine tolle Leistung, wobei der Spaß an diesem Tag im Vordergrund stand und am Ende freuten sich Alle über die Medaillen. MIMA