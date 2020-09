Knesset-Miezen erhalten parlamentarische Immunität

Das Leben hat Luxus parat für etwa 30 Jerusalemer Straßenkatzen, die sich im Hinterhof von Israels Parlaments häuslich eingerichtet haben. Beamte haben die Katzen nun offiziell adoptiert und bieten ihnen parlamentarische Immunität. Filibuster, Lobby, Revision und Ethik sind nicht nur politische Begriffe, sondern auch die Namen einiger Miezen mit offizieller Aufenthaltsgenehmigung in der Knesset.

Ein spezieller Bereich auf dem Gelände ist für die Katzen vorgesehen, wo nur Trockenfutter auf dem Speiseplan steht. "In der Anfangsphase wird die Knesset die Katzen in tierärztliche Behandlung überführen, was die Kastration oder Kastration, die Markierung jeder Katze im Ohr, die Impfung gegen Tollwut und gegebenenfalls die medizinische Behandlung einschließt", sagte Bar-On. "Diese Katzen sind ein wichtiger Teil des Knesset-Ökosystems", sagte Baklash, "es ist unsere Pflicht, diesen Teil der städtischen Natur zu erhalten".