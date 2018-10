Kneissl zeigte UNO-Menschenrechtsexperten "Wertekurs"

Ein Expertenteam des UNO-Hochkommissariats für Menschenrechte hat diese Woche damit begonnen, sich ein Bild von Österreichs Flüchtlingspolitik zu machen. Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) zeigte den Experten am Dienstag einen "Wertekurs" für Flüchtlinge, wie sie in einer Aussendung mitteilte. Die Mission hatte für Empörung für Türkis-Blau gesorgt.

Die Spitzen der österreichischen Regierung regierten empört und wiesen Bachelets Aussagen sogar in einem Ministerratsvortrag als “unrichtig” zurück, blieb aber eine konkrete Antwort auf den Vorhalt schuldig, die Flüchtlingsrückkehr werde gegenüber der Erfüllung von Menschenrechtsverpflichtungen priorisiert. Kneissl hob in einem Gespräch mit Bachelet Ende September in New York vielmehr “die großzügigen österreichischen Zuwendungen für Flüchtlinge hervor”.