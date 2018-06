Kneissl: "Österreich will Spaltungen in der EU überwinden"

Österreich will sich während seiner EU-Präsidentschaft für eine Überwindung der Spaltungen in der EU einsetzen. Das betonte Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) im Interview mit der römischen Tageszeitung "La Repubblica" (Mittwochausgabe).

Es stimme nicht, dass Österreich mit den Visegrad-Ländern und Italien eine Front gegen die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel aufbauen wolle, sagte Kneissl. “Im Gegenteil: Jetzt beginnt unsere EU-Präsidentschaft und wir haben volles Interesse, eine Lösung zu finden. Österreich will Brückenbauer sein und die Spaltungen in der EU überwinden”, so die Außenministerin.