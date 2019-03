Kneissl: Humanitäre Hilfe kein Ersatz für Entwicklungshilfe

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) fordert mehr politischen Einsatz in humanitären Krisen. "Humanitäre Hilfe darf nicht als Ersatz für Entwicklungshilfe gesehen werden, die politischen Lösungen sind das Wichtigste", sagte sie am Freitag im Zuge der Eröffnung des fünften Wiener Humanitären Kongresses.

“Über 131 Millionen Menschen brauchen weltweit humanitäre Hilfe”, fuhr Kneissl fort. Humanitäre Maßnahmen könnten mit diesen Situationen allein nicht fertig werden. “Humanitäre Krisen dauern länger und sind demnach finanziell anspruchsvoller”, so die Außenministerin. Sie forderte außerdem, die Probleme beim Namen zu nennen: “Kriege sind Kriege, und die müssen beendet werden.”

Annelies Vilim, Direktorin der NGO “Globale Verantwortung”, kritisierte hingegen, dass Österreich im Vergleich zu anderen EU-Ländern wenig finanzielle Mittel zur humanitären Hilfe beitrage. “Wir fordern hier eine Verbesserung”, erklärte sie. “Nicht die Werte der humanitären Hilfe, sondern die Ansätze müssen angepasst werden”, fuhr sie fort. ” Unsere Werte werden angegriffen und humanitäre Hilfe wird teils in ihrer Gesamtheit infrage gestellt. Wir brauchen Politiker, die die Menschenrechte und die humanitäre Hilfe verteidigen und diese nicht untergraben”, so Vilim. Ansonsten bewege man sich zurück in ein “dunkles Zeitalter”.