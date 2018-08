Kneissl hofft auf Verhinderung von weiteren Iran-Sanktionen

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) hofft auf eine Verhinderung weiterer US-Sanktionen im Iran-Atomstreit. Die sich gegen Ölexporte richtende und für November geplante Tranche bilde "eine noch größere Herausforderung" als die seit Dienstag geltenden Maßnahmen, teilte Kneissl der APA am Mittwoch mit. "Ich hoffe, dass ein solches - noch weitergehendes - Sanktionsregime vermieden werden kann."

“Wir werden unsere gemeinsamen Anstrengungen zum Fortbestand des JCPOA (Iran-Atomdeal; Anm.) fortsetzen”, betonte Kneissl, die ihr Bedauern über die US-Sanktionen äußerte. “Das Atomübereinkommen funktioniert und bleibt ein wichtiger Pfeiler der internationalen Nonproliferationsarchitektur”, so die Außenministerin, für die es in dieser Frage auch um Glaubwürdigkeit und Vertrauen in den internationalen Beziehungen geht.