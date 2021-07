Kneipp lässt alles zu was uns gut tut

Vereine im Fokus: Kneipp Aktiv-Club Dornbirn Der Kneipp Aktiv Club Dornbirn bietet ein umfangreiches Gesundheits- und Bewegungsprogramm an.

Auch wenn das Thema „Kneippen“ schon 200 Jahre und der Dornbirner Verein knapp 125 Jahre auf dem Buckel haben, hat man sich erfolgreich in der Gegenwart etabliert. „Kneippen ist eine tolle Philosophie, die alles zulässt was uns gut tut und aktueller denn je ist. Wir bieten in allen 5- Säulen ein hochwertiges Programm an, angeleitet von bestens ausgebildeten Instruktoren und Pädagogen. Aktivitäten wie Fasten und Achtsamkeitswochen, Kochworkshops nach TCM, Erkundung der Auwälder am alten Rhein mit Conrad Amber, Gartenbesichtigungen, Rauh-Nachtwanderungen und natürlich unser größtes Angebot, die Säulen-Bewegung“, erklärt Vereinsobmann Bruno Greber.

Kneippen ist ja den meisten in Verbindung mit einer Kur bekannt und da wiederum in erster Linie mit Wasseranwendungen. Doch Kneipp hat weitaus mehr zu bieten. „Sebastian Kneipp hat eine der ersten, noch heute intakten Kuranstalten in Bad Wörishofen errichtet und dort seine am eigenen Leib erprobten Wasseranwendungen praktiziert. Aber Wasser und seine Anwendungen sind nur eine der Kneipp Säulen die wesentlich zum Wohlbefinden der Menschen beitragen. Er erkannte mit Aufkommen der Industrialisierung das noch mehr nötig war, um eine Balance herzustellen“, so Greber. Was heute mit „Work Live Balance oder im Flow sein“ gemeint ist, strebte Kneipp schon damals mit einer ausgewogenen Ernährung, viel Bewegung, Heilkräuter gegen alle Wehwehchen, Wasser und nicht zuletzt mit Lebensfreude an. Das letztgenannte ist das Tun in Gesellschaft. „Bricht dies weg, so wie wir es in der Corona-Pandemie Corona erlebten, verlieren wir ein Stück unserer Freude und dadurch leiden andere Elemente“, Greber weiter. Und so ist es wichtig gerade in Zeiten wie diesen, unsere Gesundheit – soweit wir sie beeinflussen können – selbst in die Hände nehmen. „Und was spricht dagegen sich ganzjährig ein bisschen so zu verhalten, als ob wir auf Kur wären?“, lacht der Kneipp-Fachmann.