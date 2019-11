Knappe Mehrheit im rumänischen Parlament für neue Regierung

Das rumänische Parlament hat am Montagnachmittag in Bukarest die neue Minderheitsregierung des liberalen Premierministers Ludovic Orban mit hauchdünner Mehrheit bestätigt. 240 Parlamentsabgeordnete aller politischer Couleur stimmten für die Regierung Orban - bloß sieben mehr als nötig (Mindestmehrheit - 233).

Für den neuen Ministerpräsidenten ist das knappe Abstimmungsergebnis nichtsdestotrotz ein erheblicher Erfolg, da sowohl die abgewählten Postkommunisten (PSD) als auch die Kleinpartei "Pro Romania" des früheren Premierministers Victor Ponta die Parlamentssitzung boykottierten, um letztere am Quorum scheitern zu lassen. Den Boykott der PSD bezeichnete der 56-jährige Chef der Liberalen als "überaus schändlichen Abgang für eine Regierungspartei", die keineswegs die Interessen des Landes, sondern einzig "Wahlkampfvorteile" im Sinn habe.

Tatsächlich hatte die Strategie der Postkommunisten darauf abgezielt, die abgewählte Regierungschefin Viorica Dancila möglichst bis nach dem am Sonntag steigenden ersten Wahlgang der Präsidentenwahl im Amt zu bewahren. Damit sollte Dancila als Spitzenkandidatin der "Ministerpräsidentin-Bonus" gesichert werden.

In seiner Rede im Parlament stellte Orban klar, einer einjährigen Übergangsregierung vorzustehen, die sich vornehme, die "gravierendsten, von der PSD-Regierung hinterlassenen Defizite, Probleme und Baustellen" in Angriff zu nehmen. Eine seiner ersten Amtshandlungen werde "die Nominierung des von Rumänien gestellten EU-Kommissars" sein, da die Vorgänger-Regierung mit ihren Vorschlägen "bekanntlich die gesamte EU in Verzug gebracht hat".