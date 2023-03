Knapp eine Million Euro Nachzahlung: Jetzt wehrt sich der Wirtschaftsbund

Der Wirtschaftsbund Vorarlberg (WB) bringt eine Beschwerde im Hinblick auf die getätigten Steuernachzahlungen ein.

Von den per Bescheid geforderten rund 978.000 Euro bestreitet der Wirtschaftsbund rund die Hälfte, nämlich etwa 494.000 Euro. Die Beschwerde richtet sich vor allem gegen die Bescheide der Zuwendungsabgabepflicht und in großen Teilen auch gegen die Steuernachzahlung, die auf der Herausgabe des Magazins "Vorarlberger Wirtschaft" basiert, so WB-Obmann Marco Tittler.

Wirtschaftsbund Vorarlberg zahlte hunderttausende Euro nach

Der Wirtschaftsbund Vorarlberg hat zum Ende des vergangenen Jahres rund 484.000 Euro an Umsatzsteuer, 388.000 Euro an Körperschaftssteuer sowie rund 106.000 Euro an Zuwendungsabgabe für die Jahre von 2016 bis 2021 nachbezahlt. Beeinsprucht werden nun die Bescheide für die Nachzahlung der Umsatzsteuer in den Jahren 2016 und 2017 in der Höhe von über 54.000 Euro, die gesamte Körperschaftssteuer für die Jahre 2016 bis 2021 sowie ebenfalls in voller Höhe die Zuwendungsabgabe an die Vorarlberger Volkspartei in den Jahren 2017 bis 2021. Man habe sich nach langer rechtlicher Prüfung zu diesem Schritt entschieden, sagte Tittler.