Knapp 40 Prozent aller 15-Jährigen beginnen Lehrausbildung

Die Lehre ist weiterhin eine wichtige Ausbildungsschiene: Knapp 40 Prozent aller 15-Jährigen beginnen eine Lehrausbildung. Der Anteil ist laut Arbeitsmarktservice (AMS) seit 1995 relativ konstant und lag 2017 bei 39,3 Prozent. In den 1980er und frühen 1990er-Jahren betrug er noch um die 45 Prozent.

Regional große Unterschiede innerhalb Österreichs gibt es beim “Lehrstellenandrang”: Im Westen Österreichs gibt es pro offener Lehrstelle deutlich weniger Bewerber als im Osten. Am stärksten ist der Überhang der Suchenden in Wien. Bei offenen Lehrstellen in der Gastronomie gibt es in westlichen Bundesländern zu wenig Interessenten im Vergleich zum Angebot.