Knapp 25.000 Affenpocken-Fälle in Europa bestätigt

In Europa sind mittlerweile fast 25.000 Affenpocken-Fälle nachgewiesen worden. Wie die EU-Gesundheitsbehörde ECDC bekannt gab, sind bis 11. Oktober über das Europäische Überwachungssystem fallbasierte Daten für 24.839 Fälle aus 41 Ländern eingemeldet worden. Davon waren 24.633 laborbestätigte Fälle. Sechs Prozent der Infizierten (729 Personen) wurden hospitalisiert, fünf Personen kamen auf eine Intensivstation. Vier Patienten sind an den Folgen einer Infektion verstorben.

In fast allen Fällen (96 Prozent) zeigte sich die Infektion in Form eines Hautausschlags. 68 Prozent der Betroffenen klagten über typische Symptome wie Fieber, Müdigkeit, Muskelschmerzen, Schüttelfrost oder Kopfschmerzen. Von den 729 Hospitalisierten mussten 238 längere Zeit stationär behandelt und versorgt werden. Fünf Fälle von Ansteckungen im Zusammenhang mit einer beruflichen Tätigkeit im Gesundheitswesen sind dokumentiert, wobei in vier Fällen die Infektion in spezialisierten Laboren bei einer Probeentnahme erfolgte. Im fünften Fall trug die betroffene Person nicht die vorgesehene Schutzausrüstung.