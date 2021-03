Knapp 2.000 Corona-Neuinfektionen und mehr Spitalspatienten

Angesichts der steigenden Coronavirus-Infektionszahlen hat die Bundesregierung am Montag vorerst nur leichte Öffnungsschritte angekündigt, weitere sollen nach Ostern folgen. In den vergangenen 24 Stunden wurden österreichweit knapp 2.000 Neuinfektionen registriert. Die Zahl der Covid-19-Erkrankten, die im Spital behandelt werden müssen, steigt aber weiter deutlich. Bei den Patienten auf Intensivstationen wurde innerhalb einer Woche eine Zunahme von neun Prozent verzeichnet.

Am Dienstag lagen österreichweit 1.427 Infizierte in Spitälern - 74 mehr als am Montag. Innerhalb einer Woche ist ihre Zahl um rund fünf Prozent bzw. 65 Erkrankte gestiegen. Zuletzt hat es vor rund zweieinhalb Wochen, am 12. Februar, mit 1.431 eine ähnlich hohe Belagszahl gegeben. Noch deutlicher ist die Steigerung in Intensivstationen. Am Dienstag benötigten 296 Patienten intensivmedizinische Versorgung, sechs mehr als am Montag und 25 mehr als vergangenen Dienstag. Vergleichbar viele Erkrankte waren zuletzt kurz vor den Öffnungsschritten am 8. Februar registriert worden. Am 6. Februar waren es noch 302 Intensivpatienten, am 7. Februar 290.