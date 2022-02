Knallbuntes Linzer Brucknerfest blickt heuer auf die Moderne

"Visionen - Bruckner und die Moderne" lautet der Titel des diesjährigen Internationalen Brucknerfests Linz vom 198. Geburtstag des Namensgebers am 4. September bis 11. Oktober. Das Thema spürt der Frage nach, welche Auswirkung seine Musik auf künftige Generationen hatte. Das Programm des Klassik-Festivals, das sich heuer mit knallbuntem Sujet und viel Merchandising präsentiert, wurde am Donnerstag von Brucknerhaus-Intendant Dietmar Kerschbaum vorgestellt.

33 Veranstaltungen an zehn Spielstätten sind vorgesehen. Bespielt werden neben dem Brucknerhaus u.a die Tabakfabrik, der Alte und der Mariendom in Linz, die Stadtpfarrkirche in Ansfelden sowie als Open-Air-Locations der OK-, der Dom- und der Lentos-Vorplatz. Ein Schwerpunkt ist den Komponisten Heinrich Kaminski und Richard Wetz gewidmet, sie sich intensiv mit Bruckner auseinandergesetzt haben. Zum Start begeben sich das casalQuartett und Bratschist Nils Mönkemeyer am 4. September in Bruckners Heimatort Ansfelden auf die Suche nach Ähnlichkeiten in den Streichquintetten von Bruckner und Kaminski. In der Folge stehen etliche etablierte bzw. aufstrebende Musiker sowie bekannte Klangkörper am Programmzettel.