"Knackarsch", "Schnitzelgesicht": Keszler entschuldigt sich

Der Ex-Life-Ball-Organisator Gery Keszler hat sich für seinen Tiefschlag gegen die Wiener Politik entschuldigt - konkret für die "beleidigenden Sätze" bei Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und ÖVP-Obmann, Finanzminister Gernot Blümel. Sie seien einer "unkontrollierten Wut" geschuldet - ausgelöst durch "die verletzenden Anwürfe der fundamentalistischen Hardliner aus der Homosexuellen-Community".

Die Vorgeschichte: Kezler trat am vergangenen Samstag am Parteitag der Wiener ÖVP auf. Dies führte zu Kritik aus LGBTIQ- Community. So ortete die Homosexuelle Initiative (HOSI) einen "Akt der Selbstinszenierung auf Kosten der Interessen von Österreichs Lesben, Schwulen, Bisexuellen, transgender, intergeschlechtlichen und queeren (LGBTIQ-)Menschen", wie sie in einer Aussendung wissen ließ. In einem Facebook-Kommentar, der schließlich auf Twitter die Runde machte, geriet Keszler schließlich in Rage. Die Nachricht startete mit "Cool bleiben Mädels!"