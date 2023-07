Kluges Bauen mit Holz

+ Sonderpreis Weitergebaut Neue Bürowelt Haberkorn, Wolfurt

Die Lösung präsentiert sich als eingeschobener Holzbaukörper in Regalform, zweigeschoßig und komplett aus Holz in Skelettbauweise mit Massivholzdecken ausgeführt. Mit diesem Holzbausystem konnten 90 Arbeitsplätze und zusätzliche Besprechungs- und Sozialräume geschaffen werden. Ein regelmäßiges Raster erlaubt es, die Raumaufteilung an zukünftige Bedürfnisse anzupassen. Eine Umnutzung ist somit jederzeit problemlos möglich.