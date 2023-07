+ Sonderpreis Gebäudeprototyp Roofkit, Karlsruhe (D)

Eine starke Antwort auf die große Herausforderung der Aufstockung in der Stadt. RoofKIT, heute noch ein Prototyp, könnte schon morgen, seriell in Modulbauweise produziert, unsere Städte um ein Stockwerk und viel Wohnraum erweitern. Und was im RoofKIT drinnen steckt, ist „Kluges Bauen mit Holz – EXTRA PLUS!“. Die gesamte Konstruktion ist komplett rückbaubar und alle Materialien sortenrein trennbar.