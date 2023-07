Kluges Bauen mit Holz Plus

Vorarlberg ist die Geburtsstätte des modernen Holzbaus und verdankt dies ursprünglich Pionieren wie z.B. Jakob Albrecht, Hans Purin, Rudl Wäger, Leopold Kaufmann und in weiterer Folge den Baukünstlern, deren kluge und mutige Arbeit auch heute noch höchste Wertschätzung verdient.

In Vorarlberg wurde 1997 der weltweit erste Holzbau-Architektur Wettbewerb veranstaltet und heuer findet bereits der 15. Vorarlberger Holzbaupreis statt. Diese Veranstaltungsreihe hat weit über die Landesgrenzen hinaus unzählige wertvolle Holzbauarchitektur-Impulse ausgelöst.

Aktuelle Herausforderungen wie Klimawandel und Ressourcenknappheit erfordern in allen Lebensbereichen Veränderungen. Ein möglicher Denkvorgang ist: Zurück in die Zukunft. Das bedeutet: Mit mehr Kopfarbeit, mit mehr Sparsamkeit und mit mehr Gemeinschaft zu einem guten Wohlstand für möglichst Viele auch beim Bauen. Angesichts der notwendigen CO2 Einsparungen in der Bauwirtschaft gilt ein vermehrter Holzeinsatz weltweit als unverzichtbar.