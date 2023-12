Klosterneuburg dreht in BSL Spiel in Kapfenberg

Die Klosterneuburg Dukes haben am Samstag die Tabellenführung in der Basketball Superliga ausgebaut. Die Niederösterreicher kamen bei den Kapfenberg Bulls zu einem hart erkämpften 93:84-(36:50)-Erfolg und machten dabei ein desaströses erstes Viertel, das 10:31 verloren ging, noch wett. Durch die Niederlage der Traiskirchen Lions am Vortag in Oberwart haben die Dukes nun vier Zähler Vorsprung auf die Lions und Gmunden. Die Swans besiegten die BBC Nord Dragonz 78:65 (41:29).

Die Flyers Wels feierten gegen Schlusslicht Panthers Fürstenfeld in einem punktereichen Spiel einen 106:84-(40:30)-Heimsieg.