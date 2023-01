Kloster Mehrerau investiert Millionen in die Sanierung

Bereits im Herbst startete die umfangreiche Sanierung des Klosters Mehrerau. Bis 2027 wird kräftig modernisiert und revitalisiert.

Klosters teils fast 1000 Jahre alt

"Im Sinne der Schöpfung wollen wir das Gute pflegen und instand setzen sowie historisch bedeutende Räumlichkeiten erhalten", erklärt Abt Vinzenz Wohlwend. Das Kloster wird für Interessierte, Gläubige, Suchende und Mönche revitalisiert und neu belebt. "Es wird noch mehr zum spirituellen lebendigen Ankerpunkt, für jede und jeden, der die Nähe zu Gott sucht – sei es im Gebet, in der Erholung oder im Ankommen als Gast", so der Abt.

Pflegestation im Osttrakt

Restaurierung der Abteikirche

Im nächsten Bauabschnitt wird die altehrwürdige Abteikirche renoviert bzw. deren Infrastruktur erneuern. Die in die Jahre gekommene Akustikanlage wird ausgetauscht, die Lichttechnik und Beheizung modernisiert. Außerdem wird das Chorgestühl rollstuhlgerecht gestaltet. Die Kirche wurde in den 1960er-Jahren vom Bregenzer Architekt Hans Purin umgebaut. Der Charme soll erhalten bleiben, wie Wohlwend erklärt. Die Wände sollen bald wieder weiß statt – durch den Schmutz und Staub der Jahrzehnte – grau erscheinen.

Offen für Gäste und Seminare

"Wir wollen unser Kloster als Ankerpunkt des Glaubens stärker festigen und noch mehr Gästen die Möglichkeit bieten, in der Mehrerau Gott näherzukommen", gibt Abt Vinzenz zu verstehen. "Deshalb werden neue Gästezimmer im Ostflügel, dem Verbindungstrakt, entstehen und die bestehenden modernisiert." 16 Gästezimmer sollen Unterkunft an einem besonderen Ort der Gastfreundschaft bieten. Auch die Küche ist in die Jahre gekommen. "Und weil uns nicht nur das spirituelle Wohl unserer Gäste am Herzen liegt, sondern auch das leibliche, erhält unsere Klosterküche ebenfalls eine Modernisierung", so der Abt.