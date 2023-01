Klopp zur Liverpool-Krise: "Müssen von vorn anfangen"

Jürgen Klopp peilt mit Liverpool einen Neustart an. Angesichts der aktuellen Krise seines Teams äußerte sich der Trainer der "Reds" am Montag kämpferisch. "Es ist klar, wir verstecken uns nicht", sagte Klopp einen Tag vor dem FA-Cup-Wiederholungsspiel bei Wolverhampton. "Wir können die Zeit nicht zurückdrehen, aber wir müssen noch einmal von vorn anfangen." Am Samstag hatte Liverpool ein 0:3 bei Brighton kassiert. Klopp sprach danach von einem persönlichen Tiefpunkt.

Ans Aufgeben denkt der 55-Jährige aber nicht. "Das sind Fußballprobleme, die löst man mit Fußball", sagte Klopp. "Besser zu spielen, als wir gegen Brighton gespielt haben, sollte nicht so schwer sein. Das ist der erste Schritt." Dass sich Liverpool im Winter noch einmal auf dem Transfermarkt verstärken könnte, wollte der Deutsche nicht komplett ausschließen. "Wir schauen uns auch um. Wir sind ja nicht stur", sagte er.