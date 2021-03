Klopp sieht Liverpool nach CL-Aufstieg wieder im Aufwind

Jürgen Klopp lächelt wieder. Der Liverpool-Trainer wirkte nach dem souveränen 2:0 im Achtelfinal-Rückspiel der Fußball-Champions-League gegen RB Leipzig und dem damit verbundenen Aufstieg ins Viertelfinale gelöst wie selten in den vergangenen Wochen und zeigte seinem ehrgeizigen Amtskollegen Julian Nagelsmann zugleich die Grenzen auf.

Liverpool will nun sein Momentum in der "Königsklasse" nutzen. Schließlich ist der Wettbewerb die letzte Chance auf einen Titel in dieser Saison. Und nach dem Absturz auf Platz acht der Premier League wohl auch die einzige Möglichkeit, in der kommenden Spielzeit wieder im wichtigsten Europacup-Bewerb zu spielen.