KLM-Klauseln zu ungenutzten Flügen für unzulässig erklärt

Das Handelsgericht Wien hat zwei Klauseln in den Geschäftsbedingungen der niederländischen Fluglinie KLM zu Gebühren für ungenutzte Flüge und die Gepäckherausgabe bei Flugabbruch für unzulässig erklärt. Dies teilte der VKI am Montag mit, der im Auftrag des Sozialministeriums dagegen geklagt hatte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Eine der vom VKI beanstandeten Klauseln in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) besage, dass Kunden zusätzlich zahlen müssen, wenn sie ihre Flüge nicht oder nicht in der gebuchten Reihenfolge in Anspruch nehmen. Wenn man also beispielsweise nur den Hinflug nutzt und das Rückflugticket verfallen lässt, verrechne die KLM eine Gebühr von mindestens 125 Euro. Die andere angefochtene Klausel lege fest, dass Kunden für die Herausgabe des Gepäcks 275 Euro zahlen müssen, wenn sie ihren Flug an den Flughäfen Amsterdam oder Paris vorzeitig abbrechen.