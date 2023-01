Klingende Stadt: Die Aufführung

Nach einem Wochenende voller Klang wird das Erarbeitete in Hohenems präsentiert – am Sonntag, dem 22. Jänner 2023, um 15.30 Uhr am Kirchplatz St. Konrad.

Den gemeinsamen Klangraum und ein Singen abseits der wöchentlichen Chorprobe kennenzulernen, das wird am Wochenende in der „Klingenden Stadt“ erarbeitet. Gemeinsam mit Andreas Paragioudakis und seinem musikalischen Ensemble erforschen die Sängerinnen und Sänger ihre Stimmen und begegnen sich so auf einer besonderen Klangebene.

Der Kirchplatz im Herrenried als Klangraum

Am Sonntag um 15.30 Uhr findet bei freiem Eintritt die öffentliche Vorstellung des Projektes am Kirchplatz St. Konrad statt – bei Schlechtwetter im öffentlich zugänglichen Innenhof der Volksschule Herrenried. Dauer: ca. 30 Minuten.

Interessierte und Besucher, die gerade in der Innenstadt verweilen, sind herzlich eingeladen vorbeizuschauen und zuzuhören.

Teilnahme am Projekt

Für kurzentschlossene Sängerinnen und Sänger gibt es noch die Möglichkeit, am Projekt „Klingende Stadt“ teilzunehmen. Dieses findet am Samstag, dem 21. und Sonntag, dem 22. Jänner 2023, statt.