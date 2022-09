Nach einem Wochenende voller Klang wird das Erarbeitete in Hohenems präsentiert – Am Sonntag, dem 2. Oktober 2022, um 15.30 Uhr am Schlossplatz.

Den gemeinsamen Klangraum und ein Singen abseits der wöchentlichen Chorprobe kennenzulernen, das wird am Wochenende in der „Klingenden Stadt“ erarbeitet. Gemeinsam mit Andreas Paragioudakis und seinem musikalischen Ensemble erforschen die Sänger ihre Stimmen und begegnen sich so auf einer besonderen Klangebene.

Der Schlossplatz im Klangraum

Am Sonntag um 15.30 Uhr findet die öffentliche Vorstellung des Projektes am Schlossplatz statt – bei jedem Wetter.

Interessierte und Besucher, die gerade in der Innenstadt verweilen, sind herzlich eingeladen, vorbeizuschauen und zuzuhören.

Klingende Stadt – die Aufführung

• Wann: Sonntag, 2. Oktober 2022, 15.30 Uhr

• Wo: Schlossplatz Hohenems

• Eintritt frei