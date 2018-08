Klimawandel-Leugner sorgt mit Bericht für Empörung

Ein Europaparlaments-Bericht eines britischen UKIP-Abgeordneten zum Klimawandel sorgt für Empörung unter den EU-Parlamentariern. Der Klimawandel-Leugner und Brexit-Befürworter John Stuart Agnew streitet in dem Bericht ab, dass der Klimawandel durch Menschen und CO2-Ausstoß verursacht wird. Vielmehr nennt er andere Faktoren wie kosmische Strahlung, das Sonnensystem und Meeresströmungen.

SPÖ-Umweltsprecherin Karin Kadenbach übte am Donnerstag erneut scharfe Kritik an der Ernennung des Briten zum Berichterstatter der Stellungnahme für den Klimaschutzbericht im Landwirtschaftsausschuss: “Von einem verantwortlichen Mandatar erwarte ich mir, dass er mit Offenheit an ein Thema herangeht und die Fakten, die auf dem Tisch liegen, beherzigt. UKIP-Abgeordneten Agnew hat das nicht getan.” Sie sei sich aber sicher, dass “eine Stellungnahme, die den menschengemachten Klimawandel leugnet, im Umweltausschuss keine Mehrheit findet und eindeutig niedergestimmt wird”.