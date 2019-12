Klimawandel kostet Bundesforste 2019 über 40 Millionen Euro

Rekordschneefall, extreme Trockenheit und der heißeste Juni der Messgeschichte: Einmal mehr haben Wetterextreme das Waldjahr 2019 geprägt. Insgesamt rechneten die Bundesforste mit Kosten von über 40 Millionen Euro, was einem Fünftel der Betriebsleistung entspricht. "Der Klimawandel gönnt uns keine Verschnaufpause", konstatierte Rudolf Freidhager, Vorstand der Österreichischen Bundesforste (ÖBf).

Die Schadereignisse und Kalamitäten hinterlassen auf den Holzmärkten und in der Bilanz deutliche Spuren. "Aufgrund der überdurchschnittlich hohen Mengen, die derzeit am zentraleuropäischen Markt sind, haben sich die Frachtkosten im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt, die Holzerntekosten nahezu verdreifacht. Die Holzpreise hingegen haben um bis zu 20 Prozent nachgegeben", berichtete Schöppl. "Hinzu kommen Mehraufwendungen für Waldpflege und Käferprävention. Mit knapp 41 Mio. Euro werden wir heuer so hohe Klimawandelkosten haben wie noch nie." Nichtsdestotrotz müssten die Investitionen in die Waldpflege fortgesetzt werden, "um die Bestände klimafit zu machen und den Waldumbau voranzutreiben". "2019 haben die Bundesforste in Waldpflege 12,2 Mio. Euro investiert, davon allein rund 5,7 Mio. Euro in Käferprävention. Hinzu kommen weitere drei Millionen Euro für Schutzwälder", erklärte Schöppl. "Auch für 2020 sind wieder Investitionen in der Höhe von rund zwölf Millionen Euro für Waldpflege, Käferprävention und Schutzwälder geplant."