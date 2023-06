Klimawandel beeinflusst Ökosystem im Bodensee

Nährstoffveränderungen, invasive Arten und der Klimawandel beeinflussen das Ökosystem im Bodensee stark. Das zeigt ein großes Projekt von sieben Institutionen aus der Schweiz, Deutschland und Österreich. Der aktuelle Wandel sei tiefgreifend und mit voraussichtlich weitreichenden Folgen für das komplexe Ökosystemgefüge und die Gewässernutzenden, berichteten die Forschenden am Mittwoch.

Der Bodensee wurde während fünfeinhalb Jahren unter der Leitung des Schweizer Wasserforschungsinstituts Eawag im Projekt "Seewandel: Leben im Bodensee - gestern, heute und morgen" unter die Lupe genommen. Dabei wurde laut einer Aussendung der Eawag festgestellt, dass dem See invasive Arten wie die Quaggamuschel und der Stichling besonders zu schaffen machen. Die Muschel aus dem Schwarzmeerraum sei zu Projektbeginn nur vereinzelt vorgekommen, hieß es. Mittlerweile besiedle sie den See bis in große Tiefen. Die Fischart Stichling mache bis zu 90 Prozent der Fischindividuen im Bodensee aus, so die Eawag. Im Projekt zeigten die Forschenden, dass der Erfolg der Fischart im Bodensee in ihrem besonderen Genpool liege.