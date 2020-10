Klimavolksbegehren: Vorschlag für neues Klimaschutzgesetz

Mögliche Inhalte für ein Klimaschutzgesetz auf Basis des Klimavolksbegehrens sind am Dienstag bei einer Online-Pressekonferenz präsentiert worden. Fünf auf Umwelt spezialisierte Juristen haben die Vorschläge ausgearbeitet, die unter anderem ein Treibhausgasbudget in der Verfassung vorsehen: Motiv sei mit gewesen, "Vorlage und Serviceleistung für die Abgeordneten" zu schaffen, sagte die Sprecherin der Volksbegehrens, Katharina Rogenhofer.

In der Verfassung sehen will der Verein Klimavolksbegehren neben dem verbleibenden Treibhausgasbudget bis 2040 noch jährliche Emissionshöchstmengen bis zu diesem Zeitpunkt sowie einen Klimarechnungshof, der über die Einhaltung wacht. Rechtsanwältin Michaela Krömer, sie ist auf Verfassungs- und Umweltrecht spezialisiert, betonte die Notwendigkeit einer Verankerung der Klimaziele, insbesondere eines Budgetrahmens an CO2-Äquivalenten von maximal 700 Millionen Tonnen, die Österreich bis 2040 noch verbrauchen darf.