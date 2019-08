Klimavolksbegehren liegt zum Unterzeichnen auf

Ab Mittwoch kann das Klimavolksbegehren unterschrieben werden. In der ersten Phase sind bis Dezember 8.401 Unterschriften nötig, um die Initiative einleiten zu können. Diese Unterschriften gelten dann auch beim eigentlichen Volksbegehren, das voraussichtlich im Frühjahr stattfinden wird. Hier braucht es 100.000 Unterschriften, damit das Anliegen im Parlament behandelt werden muss.

Im Mittelpunkt stehen vier Forderungen: Demnach sollen der Klimaschutz und der Ausstieg aus Kohle, Gas und Öl in der Verfassung festgehalten werden. Zudem wird ein Stopp klimaschädlicher Gase gefordert - samt Sanktionen bei fehlender Umsetzung. Auch eine ökologische Steuerreform steht im Programm. Die vierte Forderung ist eine umfassende Verkehrs- und Energiewende. Das Volksbegehren liegt in allen Gemeinden zur Unterschrift auf oder kann online via Handy-Signatur unterschrieben werden.