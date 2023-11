Klimaverschlechterung prägte heuer das Ackerbaujahr

Der Klimawandel und damit einhergehende Wetterkapriolen setzen die heimischen Landwirtinnen und Landwirte immer mehr unter Druck. Aufgrund der schwierigen Witterungsbedingungen sind die Erntemengen etwa bei Erdäpfeln heuer geringer ausgefallen als im Vorjahr. Hinzu kommt die angespannte Kostensituation. "Mittlerweile ist die Selbstversorgung Österreichs bei zentralen Lebensmitteln wie Kartoffeln deutlich gefährdet", warnt Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger.

In etwa auf der Höhe des Vorjahres kam die Maisernte mit 2,1 Mio. Tonnen zu liegen, was gegenüber dem Fünfjahresschnitt jedoch ein Minus von 6,8 Prozent bedeutet. Die Anbaufläche lag dabei relativ konstant bei 210.000 Hektar. Weder deutliche Zuwächse noch Einbußen gab es generell bei Getreide: Die Erntemenge betrug 3,02 Mio. Tonnen, nach 3 Mio. Tonnen im Vorjahr.

Besser lief es heuer für die Sojabäuerinnen und Sojabauern. So fiel die Anbaufläche zwar geringer aus, mit einem Ertrag von 264.000 Tonnen stieg die Ernte aber kräftig (plus 7,3 Prozent). Die Pflanze gilt als besonders hitzeresistent. Ebenso gut zurecht mit der Hitze kommt die Sonnenblume, hier stieg die Erntemenge um 15 Prozent auf knapp 65.000 Tonnen. Geringfügig gesteigert hat sich aufgrund einer größeren Anbaufläche auch die Rübenernte, was aber nur aufgrund großer Bemühungen gegen Schädlinge gelungen sei.