Klimaticket wird ab 27. November digital

Aktuell 262.000 Nutzer und Nutzerinnen des Klimatickets können österreichweit alle Öffis nutzen. Nun bekommen diese einen per Umfrage geäußerten Wunsch erfüllt: Ab 27. November gibt es das Ticket auch digital. "Mit dem digitalen Klimaticket ist der öffentliche Verkehr noch bequemer und komfortabler zu erleben", meinte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Donnerstag.

Um dieses zu erhalten, installiert man die App von ÖBB, Westbahn oder Wiener Linien auf dem Smartphone und ruft dort das Klimaticket ab. Danach Daten wie Kartennummer und Geburtsdatum eingegeben und schon erscheint das Klimaticket in der App und kann bei jeder Fahrt statt der herkömmlichen Karte hergezeigt werden. Weitere kompatible Apps anderer österreichischen Verkehrsverbünde sollen laufend dazukommen.

Man habe sichergestellt, dass das Ticket in allen öffentlichen Verkehrsmittel kontrolliert werden kann und andererseits Anforderungen für die erforderliche Sicherheit vor Missbrauch erfüllt werden. Und es wird von jedem der mehr als 100 Verkehrsbetreiber in Österreich akzeptiert. Gewessler will mit der digitalen Möglichkeit noch mehr Menschen für den Umstieg auf die klimafreundliche Mobilität begeistern und damit den Klimazielen näher kommen.