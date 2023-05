Klimaticket macht 88 Prozent der Nutzer zufrieden

88 Prozent der Klimaticket-Nutzerinnen und -Nutzer sind mit ihrer Fahrkarte zufrieden. Besonders erfreut sind die Befragten mit dem Verkehrsangebot, dem Preis-Leistungs-Verhältnis und der Verkehrssicherheit. Zu diesem Schluss kam eine Umfrage Marktforschungsinstitut QS Research & Consulting um Auftrag des Umweltministeriums.

"Das positive Feedback zum Klimaticket bestätigt den von uns eingeschlagenen Weg. Wir werden das Angebot nun weiter verbessern - denn jeder Euro, den wir in die öffentlichen Verkehrsmittel stecken, zahlt sich doppelt und dreifach aus. Mit dem Klimaticket haben wir einen Meilenstein für leistbare, nachhaltige und moderne Mobilität gesetzt", sagte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Samstag in einer Aussendung.