Klimaschutz braucht Biss

Die Landwirtschaft ist Produzent hochwertiger Lebensmittel sowie Garant für die hohe Biodiversität einer gepflegten Kulturlandschaft, insbesondere in den Bergregionen unseres Landes“, betont LR Gantner.

„Neben kurzen Transportwegen, welche Frische und weniger CO2-Ausstoß garantieren, bleiben Arbeitsplätze sowie Lebensqualität in der Region erhalten und bäuerliche Einkommen werden gestärkt. Und: Qualitativ hochwertige Lebensmittel kommen der Gesundheit zugute. Seit 2017 wurden bereits zahlreiche Gemeinschaftsküchen in Pflegeheimen, Schulen oder Kindergärten in Vorarlberg im Rahmen der Landesinitiative „Vorarlberg am Teller“ ausgezeichnet.