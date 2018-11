Klimaschutz als Unternehmensausrichtung

INNOVATIVE UNTERNEHMEN.

„Umwelt und Nachhaltigkeit liegen uns sehr am Herzen und klimaneutrales Drucken ist unser Ziel“, betont die Chefin der Buchdruckerei Lustenau, Christine Schwarz-Fuchs. „Umweltbewusstes Handeln bedeutet für die BULU unternehmerische Pflicht. Über Jahrzehnte haben wir unsere Geschäfts- und Produktionsprozesse im Sinne des ökonomischen und ökologischen Gedankens optimiert und ausgebaut. Der effiziente Umgang mit Energie sichert langfristig die Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens“, erläutert die Geschäftsführerin. So war man bei der Planung des Neubaus 2000 im Millennium Park sehr darauf bedacht, das ¬Gebäude so zu konstruieren, dass langfristig eine autarke Energie¬versorgung möglich ist.

Daher wurde das damals einzigartige Energiepfählesystem errichtet: 430 Energiepfähle heizen im Winter und kühlen im Sommer das Gebäude. 150 Pfähle reichen elf Meter tief ins Erdreich und 280 Pfähle 14 Meter tief. Die Investitionssumme dafür betrug 109.000 Euro, „diese leisten nach wie vor und weiterhin einen entscheidenden Beitrag zur Energieversorgung unseres Gebäudes“. Die Abwärme der Druckmaschine wird für die Gewinnung von Warmwasser sowie für die Beheizung des Betriebsgebäudes genützt. Auch die Abwärme der Kompressoren wird in das Heizsystem eingespeist. Mit den Energiepfählen und Wärmerückgewinnungsmaßnahmen konnte der Gasverbrauch kontinuierlich reduziert werden, sodass die Firma mittlerweile kaum mehr auf Erdgas angewiesen ist – außer in längeren Kälteperioden und bei Produktionsschwankungen. „Die CO2-Einsparung ist enorm“, freut sich Christine Schwarz-Fuchs mit ihrem engagierten Team, die weiterhin an Optimierungen arbeiten.

Null-Müll-Konzept

Der Uni Sapon GmbH in Feldkirch geht es um ökologische Reinigungsmittel nach dem Null-Müll-Konzept made in Vorarlberg seit 1984. „Wir sind ein kleines Familienunternehmen, das seit 1984 ökologische Wasch- und Reinigungsmittel herstellt und das Null-Müll-Konzept mittlerweile im gesamten deutschsprachigen Raum erfolgreich umsetzt“, beschreibt Marion Reichart die nachhaltige Arbeit. Das Konzept steht auf drei Säulen: Nicht jeder Fleck braucht ein eigenes Putzmittel, daher beschränkt sich Uni Sapon auf vier Produkte: Allzweckreiniger, Kalklöser, Schmierseife und Putzstein. Diese können kombiniert und zu Spezialreinigern formuliert werden – hier findet auch eine Reduktion von Plastikmüll statt. Zweitens werden Konzentrate zum Selbermischen angeboten. Und drittens heißt die Devise: Nachfüllen statt wegwerfen! Recycling wird großgeschrieben und der Null-Müll-Kreislauf funktioniert seit 34 Jahren.

Das Team von KRAMERs Spar in Doren hat seine Nachhaltigkeitsphilosophie seit der Eröffnung am 1. Februar konsequent umgesetzt und ist weiterhin „allad dra“. Der Leitsatz lautet: „Ikoufa – guat leaba – gnüßa – im Dorf.“ „Diese Unternehmensausrichtung ist für mich Selbstverständlichkeit“, sagt der Chef, Klaus Kramer. „Nach Jahren im Bankensektor und meiner Tätigkeit in der Gemeindepolitik habe ich mich für einen beruflichen Neuanfang entschieden.“ Energieeffizienz mit Wärmerückgewinnungs- und Photovoltaik¬anlage sowie durch regionale Ökostromanlagen sind wichtiger Teil des Gesamtkonzepts. Im Laden fürs ganze Dorf gibt es nicht nur E-Mobilität inklusive – u. a. Service für ältere Menschen. Mehrweg statt Einweg wird gelebt und gemeinsam mit der Mittelschule Doren ist man auf Mehrweg-Glasflaschen umgestiegen und der Transportweg von Mineralwasser und Fruchtsaftschorle der Siebers Quelle aus Weiler beträgt nur 20 Kilometer.

Regionale Produkte

Zur Eröffnung wurden 500 Baumwolltaschen ausgegeben, die kontinuierlich in Verwendung sind. Regionale Produkte kommen von der Metzgerei Moosmann und vom Biohof Vögel in Doren, der Bäckerei Alber Sulzberg, der Bruggmühle Egg, den Sennereien Doren Huban, Riefensberg, Hittisau, Langenegg, der Ölmühle Österle Krumbach, Lerchenauerhof Lauterach, Dietrich Lauterach, Obsthof Jäger Lindau, Gebhard Metzler Andelsbuch u. v. m. Um die Kaufkraft im Dorf zu halten, werden viele Dienstleistungen angeboten: Postpartner, Lotto-Toto, Vignette, Tabakautomat, Geschenk- und Partyservice mit regionalen Produkten.

Produktionskreislauf

„Start der energieeffizienten und ökologisch-sozialen Ausrichtung war schon 1983, als mit der ersten Biogasanlage in Frastanz der Grundstein für den Umweltschutz im Unternehmen gelegt wurde“, informiert 11er-CEO Thomas Schwarz. „2013/14 wurde 11er zu einem der Gründungsmitglieder des Klimaneutralitätsbündnisses 2025 mit der Entscheidung klimaneutral zu werden. Seit 2015 gleichen wir somit alle CO2-Emissionen entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette aus, heißt CO2-Emissionen, welche in unserem Unternehmen anfallen, vermeiden bzw. reduzieren. Unvermeidbare Emissionen werden durch Emissionszertifikate ausgeglichen. Durch den freiwilligen Erwerb dieser Zertifikate fördern wir nationale und internationale Naturschutzprojekte, welche erneuerbare Energien, Energieeffizienz und viele weitere CO2-Sparmaßnahmen unterstützen. Ein Riesenschritt war natürlich die hundertprozentige Klimaneutralität 2015.