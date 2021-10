Klimaschutz-Allianz sieht Handlungsbedarf bei Bus und Bahn

Der öffentliche Verkehr in Vorarlberg sei gut – aber nicht gut genug.

Maßnahmenpaket zum öffentlichen Verkehr

Hier sehen die Aktiven Handlungsbedarf: „Nach den beachtlichen Zuwächsen bei den Fahrgastzahlen in den letzten Jahren stößt der öffentliche Verkehr in der Hauptverkehrszeit an seine Kapazitätsgrenzen. Zusätzlich stecken viele Busse in den Ballungsräumen im Stau.“ Landesweit liegen die Zusatzkosten mittlerweile bei deutlich über einer Million Euro jährlich, weil die Fahrzeiten länger werden und Ersatzbusse bereitgehalten werden müssen. Allein beim Landbus Unterland werden die Mehrkosten mit 700.000 Euro pro Jahr angegeben.