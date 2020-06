Klimaschutz-Abwarten kostet Österreich 15 Mrd. Euro im Jahr

15 Milliarden Euro pro Jahr kostet Österreich die Untätigkeit beim Klimaschutz. Diese Summe findet sich in der aktuellen "COIN-Studie" des Wegener Centers der Uni Graz. "Es ist wichtig und gut, dass es die Studie gibt, aber kein Grund zur Freude", stellte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Donnerstag bei der Präsentation der Ergebnisse fest und ortete einen klaren Handlungsauftrag.

Leitender Autor Klimaökonom Karl Steininger führte Wertschöpfungsverluste durch mangelnde Innovation, fossile Importe und umweltschädliche Subventionen als Kostenverursacher an, die in den kommenden Jahren immer höhere Kosten verursachen würden, wenn nichts unternommen werde, um die Klimakrise zu stoppen. So lagen etwa die Kosten für die wetter- und klimabedingte Schäden 2015, als die erste derartige Studie erstellt wurde, noch bei einer Milliarde Euro im Jahr, inzwischen sind es für 2020 bereits zwei geworden. "Das jetzige Ergebnis zeigt eindeutig, dass der Klimawandel zur Klimakrise geworden ist", sagte Ingmar Höbarth, Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds.