Klimaschulen präsentierten Ergebnisse

Kreative Abschlussveranstaltung der Klimaschulen der Energieregion Vorderwald.

Langenegg. Ein buntes Programm erwartete die Besucher bei der Abschlussveranstaltung des Projekts „KLIMA, LECKER, LOS!“ der Klimaschulen Langenegg, Krumbach und Riefensberg. Gespannt lauschten die rund 300 Besucher den Projektvorstellungen der Schülerinnen und Schüler und bekamen so einen kleinen Einblick in das Klimaschulen-Jahr. Von mehr als 100 neu gepflanzten Bäumen und einem erlebnisreichen Waldtag berichteten die Schülerinnen und Schüler der Schule Langenegg. Mercédesz, Hannah und Emma schilderten welche Experimente und Energieworkshops die Kinder der Volksschule Krumbach begeisterten und was der Kinder-Klimakongress zu bieten hatte. Sichtlich stolz präsentierten die Drittklässler der Volksschule Riefensberg den eigens erstellten Flyer „Regionale Lebensmittel und Spezialitäten vom Rüfoschberg“.