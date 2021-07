Klimaschützerin Rogenhofer wirbt für "Green New Deal"

Katharina Rogenhofer hat gemeinsam mit den Aktivisten von Fridays For Future die österreichische Klimapolitik gehörig ins Schwitzen gebracht: Sie holte die Klima-Schulstreiks nach Wien, organisierte federführend riesige Demonstrationen und erweckte das brachliegende Klimavolksbegehren wieder zum Leben. Nun hat die studierte Biologin mit "Ändert sich nichts, ändert sich alles" (Zsolnay Verlag) ein Buch geschrieben, indem sie einen umfassenden "Green New Deal" fordert.

Wie sehr die Klimakrise inzwischen fortgeschritten ist, zeigte sich erst vor wenigen Tagen, als mehr als 13.500 Wissenschafter erneut einen "Klima-Notfall" erklärten. Im April 2021 sei die Kohlendioxid-Konzentration in der Erdatmosphäre so hoch gewesen wie noch nie seit Beginn von Messungen. Die zunehmenden Extremwetter-Situationen unterstrichen die Dringlichkeit, mit der die Klimakrise angegangen werden müsse. "Das Positive ist, dass wir - im Gegensatz etwa zur Coronapandemie - die Lösungen schon längst kennen, wir müssen sie nur endlich umsetzen", sagte Rogenhofer im APA-Interview.

Allerdings müssen diese Lösung umfassend sein. "Wir werden die globale Krise nicht alleine dadurch lösen, umweltfreundlichere Produkte zu kaufen oder auf neue Technologien zu warten. Wir brauchen eine mutige Politik, die das bevorstehende beim Namen nennt, die Visionen hat und sich für die Umsetzung dann Mehrheiten sucht", unterstrich Rogenhofer. Die Klimaschützerin plädiert dabei in Anlehnung an den amerikanischen "New Deal" von Franklin D. Roosevelt in den 1930er-Jahren für einen "Green New Deal", der zu einer klimafreundlichen Transformation der Gesellschaft führen soll. "Die Protagonisten der Klimabewegung werden oft als 'Untergangspropheten' bezeichnet, aber das Gegenteil ist der Fall: Wir sind unserem Schicksal nicht ausgeliefert, wir zeigen auf, wie wir das Schlimmste verhindern können", sagte die Biologin.