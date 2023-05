Klimakonferenz COP30 findet laut Lula in Brasilien statt

Die UNO-Klimakonferenz COP30 im Jahr 2025 findet laut dem brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva in der Stadt Belém am Rande des brasilianischen Amazonas-Regenwalds statt. "Ich bin überzeugt, dass es eine großartige Veranstaltung wird", sagte Lula in einem in Onlinediensten veröffentlichten Video. "Die Welt wird die Leute im Bundesstaat Pará lieben", fügte er hinzu.

Bei den Klimakonferenzen in Ägypten (2022) und Frankreich (2015) hätten "alle über den Amazonas(-Regenwald) gesprochen, also habe ich gesagt: 'Warum nicht die Konferenz hier abhalten'", sagte Lula zu seinem Angebot, die jährlich stattfindenden Gespräche auszurichten.

Brasilien war bereits 2019 für die COP ausgewählt worden, zog sein Angebot jedoch kurz nach der Wahl von Lulas rechtsextremen Vorgänger und Klimawandel-Skeptiker Jair Bolsonaro wieder zurück.

Lula, der im Jänner seine dritte Amtszeit als brasilianisches Staatsoberhaupt antrat, hat versprochen, der illegalen Abholzung des Regenwalds bis 2030 ein Ende zu bereiten.