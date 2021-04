Klimafragen beschäftigten junge Österreicher besonders

Junge Österreicher fühlen laut einer aktuellen Umfrage besonders gut informiert über Klimafragen, 57 Prozent der Befragten gaben dies bei einer internationalen Umfrage an. Im Vergleich zu den anderen EU-Ländern ist dies der höchste Anteil überhaupt, wie aus einer Befragung der Initiative #ClimateOfChange hervorgeht. Gleiches gilt auch für Wahrnehmung der Klimakrise als globales Problem, wie aus der Umfrage von 22.377 Personen im Alter zwischen 15 bis 35 Jahren hervorgeht

Die Erhebung fand von Ende Oktober an bis Mitte November 2020 in 23 Ländern statt, knapp über 1.000 haben in Österreich teilgenommen. Die Ergebnisse zeigen auch, dass junge Österreicher sich im EU-Vergleich als überdurchschnittlich aktiv im Klimaschutz wahrnehmen: Zwar gaben zwei Drittel (66 Prozent) an, dass in erster Linie die Wirtschaft und die Industrie für die Bekämpfung des Klimawandels verantwortlich wären. Gleichermaßen fühlt sich die Hälfte der jungen Bürger und Bürgerinnen in Österreich (50 Prozent) selbst für die Bewältigung des Klimawandels verantwortlich. Dieser Anteil ist deutlich höher als der europäische Durchschnitt von 34 Prozent. Ungefähr ein Viertel der Befragten (26 Prozent) gab an, eine hohe Motivation für ein nachhaltiges Leben zu haben - auch hier lag Österreichs Jugend über dem Durchschnitt der jungen Menschen Europas, von denen 19 Prozent motiviert waren.