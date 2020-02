Klimaforscherin Kromp-Kolb betont Notwendigkeit des Handelns

Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb hat am Montag anlässlich eines Vortrags in Vorarlberg erneut vor einer Eskalation des Klimawandels gewarnt. "Wenn wir ein stabilisiertes Klima wollen, müssen wir das 1,5 Grad-Ziel einhalten. Die Entscheidung darüber fällt jetzt", sagte Kromp-Kolb. Werde diese Grenze überschritten, sei es nicht sicher, "dass wir die Temperatur je wieder herunterholen können".

Die Dringlichkeit der Situation werde unterschätzt, bedauerte die Klimaforscherin zusammen mit Vorarlbergs Klimaschutzlandesrat Johannes Rauch (Grüne): "Wir müssen unheimlich schnell reagieren." Sie verwies auf den Nationalen Klima- und Referenzplan, den Österreichs führende Klimawissenschafter entwickelt haben. "Zur Erreichung der Klimaneutralität werden in allen Sektoren und Themenfeldern sinnvolle Maßnahmen eingesetzt werden müssen", sagte Kromp-Kolb. Gleichzeitig hielt sie fest, dass - wird die Erwärmung eingegrenzt - Österreich auch 2040/50 noch schön sein werde. "Es kann eine Welt entstehen, in der wir mehr Lebensqualität haben als jetzt", so die Klimaforscherin.