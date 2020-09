Klimaerwärmung macht Österreichern mehr Sorgen als Corona

Nicht die Corona-Pandemie, sondern die Klimaerwärmung bereitet den Österreichern nach wie vor die größeren Zukunftsängste.

Im Juni haben sich in einer Umfrage rund 60 Prozent der Befragten für eine Verankerung des Klimaschutzes als Staatsziel in der Bundesverfassung ausgesprochen. 57 Prozent sind für eine Ökologisierung des Steuersystems.

Zweifel an Politik

"So verzichten immer mehr Menschen, wohl auch aufgrund der geltenden Einschränkungen und von Home-Office, bewusst auf die Nutzung des eigenen Pkws oder wählen Urlaubsziele, für die keine Anreise mit dem Flugzeug notwendig ist", sagte Co-Autor Robert Sposato von der Uni Klagenfurt. Durchgeführt wurde die Umfrage gemeinsam mit der WU Wien, Deloitte Österreich und der Wien Energie.

Großteil unterstützt CO2-Importzölle

"Auch in der Krise können sich 43 Prozent den Kauf eines Elektroautos vorstellen. Das ist ein Beleg für die immer größere Beliebtheit, die durch wachsende Auswahl und steigende Reichweite der Modelle verstärkt wird", meinte Deloitte-Experte Gerhard Marterbauer. "Die seit Juli geltende neue Förderung für Elektroautos hat ebenfalls einen positiven Effekt und kurbelt die Autobranche auf nachhaltige Weise wieder an." Allerdings ist das Interesse an Elektroautos vorerst eher ein theoretisches: Im ersten Halbjahr wurden 4.805 Elektroautos neu zugelassen, das sind 4,2 Prozent der Neuwagen.