Klimaclown Hugo im Vorderwald

Schüler der Volksschulen Langenegg, Krumbach und Riefensberg lernen achtsamen Umgang mit unserer Erde.

Viel Witz und Bewegung sorgten für Abwechslung und motivieren die Schüler zum aktiven Klimaschutz. Die Schüler beteiligten sich mit viel Begeisterung und wurden somit Teil der Show. Die Kinder der preisgekrönten Volksschulen reisten mit dem Bus an und erhielten nach der Aufführung eine nachhaltige Jause mit selbstgebackenen Pizzabrötchen aus Kürbisteig und selbstgemachter Zitronenlimonade. Die Schüler wurden für das Projekt „KLIMA, LECKER, LOS!“ ausgezeichnet. Rund 170 Kinder der Energieregion Vorderwald machten sich im Schuljahr 2017/18 gemeinsam auf den Weg in eine klimafreundliche Zukunft. Dass dabei jedes einzelne Kind einen wertvollen Beitrag leisten kann, erfuhren die Schüler der Volksschulen Krumbach und Riefensberg sowie der Schule Langenegg ein Jahr lang hautnah. Eingeläutet wurde das Jahr mit einer Baumpflanzaktion, bei der knapp 100 Bäume gepflanzt wurden. Beim Energieerlebnisprogramm „energiewerkstatt. schule“ machten sich die Kinder auf die Suche nach versteckten Energiefressern in der Schule und zu Hause und wurden so zu Energiedetektiven. Beim Sammeln von Klimameilen wurde das Elterntaxi gegen einen erlebnisreichen Schulweg zu Fuß oder per Bus eingetauscht. Im Rahmen des Wettbewerbs „Blühende Straßen“ wurden die grauen Straßen mit bunten Malereien und 190 Holzblumen geschmückt und darauf aufmerksam gemacht, dass der Straßenraum nicht nur Verkehrsfläche für Autos, sondern auch Bewegungsraum und Schulweg für Kinder ist. In den Schulgärten bauten die Kinder ihr eigenes Obst und Gemüse an und lernten wie saisonale Lebensmittel weiterverarbeitet werden. Außerdem erstellten sie eine Broschüre zu den regionalen Kostbarkeiten in der Gemeinde Riefensberg – denn was nicht im eigenen Garten wächst, kann meist auf kurzem Weg in der Region gekauft werden.