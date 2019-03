Klimaaktivistin Thunberg für Friedensnobelpreis nominiert

Die junge schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg ist für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen worden. Der norwegische Abgeordnete Freddy Andre Ostvegard sagte am Donnerstag, er und zwei seiner Kollegen hätten den Vorschlag rechtzeitig vor Fristablauf Ende Jänner eingereicht. Damit könnte die 16-jährige Schülerin noch in diesem Jahr ausgezeichnet werden.

Thunberg bleibt seit dem Sommer jeden Freitag der Schule fern und demonstriert vor dem Parlament in Stockholm für den Kampf gegen den Klimawandel. Ihr Vorbild hat inzwischen eine internationale Bewegung angestoßen: In einer bisher größten Aktion wollen am Freitag tausende Schüler in mehr als hundert Ländern für den Klimaschutz auf die Straße gehen. Die Organisatoren der “Fridays for Future” gehen von mehr als tausend Demonstrationen aus.