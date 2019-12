Klimaaktivistin: Sind letzte Generation, die etwas tun kann

Die deutsche Klimaaktivistin Carola Rackete ruft zu zivilem Ungehorsam der Bürger auf, um die Politik zu mehr Ehrgeiz im Kampf gegen die drohende Klimakatastrophe zu bewegen. Dies sei unbedingt notwendig, weil im Moment viele politische Entscheidungen mit "katastrophalen Folgen" getroffen würden, sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntag).

Sie sagte weiter, die Bürger müssten verstehen, "dass wir mit allem, was wir tun, und auch mit allem, was wir nicht tun, natürlich das aktuelle System unterstützen". Auch Nichthandeln ziehe krasse Konsequenzen nach sich. "Sollte sich das Erdklima tatsächlich um zwei Grad erwärmen, dann setzen wir physikalische Prozesse in Gang, die wir nicht mehr umkehren können. Ich glaube, das haben in der Dramatik viele noch nicht verstanden."