Klimaaktivistin kontert Nehammers "nicht normal"

Nachdem Bundeskanzler Nehammer am Freitag Stellung zur "normal"-Debatte nahm, reagiert Klimaaktivistin Lena Schilling (22) ihrer Definition von "nicht normal".

Klimaaktivistin reagiert

"Herr Bundeskanzler Nehammer, ich sage Ihnen, was nicht normal ist", meint Lena Schilling (22). Die Wiener Klimaaktivistin war unter anderem bei Fridays For Future und der Bewegung "Lobau bleibt" aktiv und ist Gründerin des Jugendrats. "Nicht normal ist, internationalen Abkommen wie den Pariser Klimazielen zuzustimmen und dann viel zu tun, sie nicht zu erreichen", gibt sie zu verstehen. Nicht normal sei aber auch eine ÖVP, die in der Regierung sei, seit sie auf der Welt sei, "die uns tief in die Klimakrise gebracht hat und heute lieber Autogipfel veranstaltet, als die Klimakrise endlich ernst zu nehmen".