Klimaaktivisten unterbrechen Preisverleihung in Locarno

Klimaaktivisten von Renovate Switzerland haben am Montagabend eine Preisverleihung an den Regisseur Luc Jacquet am Locarno Film Festival unterbrochen. Auf einem Video ist zu sehen, wie ein Sprecher auf der Bühne für ein stärkeres Engagement beim Klimaschutz plädierte. Der Naturfilmer Jacquet ("Die Reise der Pinguine") erhielt auf der Piazza Grande den "Locarno Kids Award la Mobiliare", der Regisseuren verliehen wird, die junges Publikum an das Kino heranführen.

"Wir sind nicht glücklich hier zu sein", sagte ein Aktivist in einem T-Shirt mit der Aufschrift "act now!" in einem von Renovate Switzerland auf Twitter (X) geteilten Video auf Englisch. Aber der Klimawandel sei "verdammt furchterregend". Waldbrände, Stürme und Überschwemmungen würden zunehmen. "Wegen des Klimawandels ist niemand mehr sicher." Die Regierung müsse deswegen ihren Kampf verstärken. Zwischendurch sind auf dem Video Applaus und Buh-Rufe aus dem Publikum zu vernehmen. Die Veranstalter schienen die mit einem Mikrofon gehaltene Ansprache zu tolerieren. Das Publikum reagierte am Ende mit Applaus.

In einer Aussendung teilte die Aktivistengruppe Renovate Switzerland mit, zwei Sympathisantinnen und Sympathisanten hätten sich auf der Bühne festgeklebt und damit die Preisverleihung unterbrochen. Jacquet habe das Mikrofon zur Verfügung gestellt, damit sie sich äußern konnten. Und der künstlerische Direktor des Filmfestivals Giona A. Nazzaro sagte: "Wir sind hier für die gleiche Sache." Die involvierten Personen von Renovate Switzerland seien gegen 21.45 Uhr von der Bühne begleitet und der Kantonspolizei übergeben worden.